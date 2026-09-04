LVBP: Caribes tiene claro el reto para la 2026-2027: consistencia y profundidad para volver a la final

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Caribes de Anzoátegui continúa trabajando en la planificación de la temporada 2026-2027 de la LVBP con la convicción de vivir otro gran año. En medio de la Convención Anual de la liga, el gerente deportivo Otto Padrón conversó en exclusiva con Meridiano y ofreció detalles sobre los próximos pasos de la organización.

Caribes y el inicio de su pretemporada

Padrón explicó que la fecha de inicio de los entrenamientos todavía está por definirse, aunque la intención es contar con suficiente tiempo para preparar especialmente al cuerpo de lanzadores.

“El inicio de los entrenamientos se definirá en el transcurso de este fin de semana. Lo ideal para nosotros es trabajar al menos tres semanas previas, que es el tiempo estipulado para que los lanzadores entren a tono”, señaló.

Sobre el principal aspecto que buscarán mejorar en la venidera zafra, el ejecutivo oriental apuntó directamente a la consistencia y a la correcta ejecución de los roles establecidos dentro del equipo.

“La clave en este deporte es tener consistencia. Hay talento en el pitcheo y en la ofensiva, pero lo importante es que los jugadores puedan ser consistentes y ejecuten lo que a cada uno le corresponde”, explicó.

Además, destacó la importancia del cuerpo técnico para que cada pelotero pueda cumplir con sus responsabilidades durante la campaña.

Siete lanzadores entre los posibles importados

Uno de los puntos más avanzados en la planificación de Caribes es la conformación de su cuota de importados. En ese sentido, Padrón reveló que la organización trabaja con la posibilidad de contar con ocho importados, aunque todavía esperan permisos de algunos jugadores de Ligas Menores.

“Quizás vamos a tener ocho importados, siete lanzadores y un jugador de posición. Estamos trabajando en eso en el mercado, buscando, manejando opciones y esperando también permisos de algunos jugadores de Ligas Menores. Estamos muy avanzados en ese sentido”, afirmó.

La Tribu, por tanto, ya tiene definido buena parte del camino para afrontar una nueva temporada, con la consistencia como principal objetivo después de haberse quedado a las puertas del campeonato en la pasada campaña.