LVBP: César Collins habla de los preparativos de Bravos de Margarita para la temporada 2026-27

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Durante la convención anual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que define los últimos detalles para el arranque de una nueva edición invernal de la pelota criolla, César Collins dio sus impresiones sobre los preparativos de Bravos de Margarita para la venidera entrega, que iniciará el próximo 12 de octubre con el encuentro entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes.

Después de coronarse en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con Cangrejeros de Santurce, organización que fue dirigida por el venezolano Omar López, el directivo regresará a Venezuela como nuevo gerente de operaciones de los insulares para el próximo accionar del certamen rentado.

Collins, quien fue una pieza determinante para que Tiburones de La Guaira rompiera una sequía de casi 40 años sin títulos en la LVBP, tendrá la misión de acabar con otra mala racha sin campeonatos en el béisbol venezolano con los orientales, que destacan como la única franquicia sin saborear una corona en la competición criolla. El gerente habló en exclusiva para Meridiano durante la mañana de este viernes 4 de septiembre.

César Collins destaca temporada baja de Bravos previo a la LVBP 2026-27

Luego de no que cumplir con las expectativas en la pasada campaña tras llegar a su primera final en la 2024-25, la preparación y movimientos de la gerencia insular previo a la venidera edición será determinante en sus aspiraciones de consolidarse como serios aspirantes al título.