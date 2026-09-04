LVBP: Tigres de Aragua ya tiene fecha de inicio de sus entrenamientos

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Se empieza a esclarecer el panorama de los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional de cara a la temporada 2026/27. Desde este viernes 4 de septiembre hasta el domingo 6 de septiembre, se llevará a cabo en la Isla de Margarita la convención anual de la LVBP, en la que se afinarán los detalles de la nueva campaña.

Por supuesto, representantes de los ocho equipos están en Nueva Esparta para atender este importante compromiso, y Meridiano pudo conversar en exclusiva con Víctor Zambrano, presidente de los Tigres de Aragua, quien precisamente dio detalles sobre la pretemporada del equipo aragüeño, que empezará muy pronto.

Tigres de Aragua salta al terreno

En efecto, según pudo conocer Meridiano gracias a las declaraciones de Víctor Zambrano, los Tigres de Aragua iniciarán sus prácticas el próximo 24 de septiembre, con lanzadores y receptores, mientras que cuatro días después, el 28 de septiembre, se incorporarán los primeros jugadores de posición.

De esta manera, ya son varios los equipos que anunciaron la fecha de inicio de sus prácticas. Leones del Caracas arrancará el 21 de septiembre, Navegantes del Magallanes el 26 y Cardenales de Lara hará lo propio el 28 de este mes, siendo estos, de momento, las escuadras que ya dieron fecha para el comienzo de la pretemporada.