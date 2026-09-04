Jesús Guzmán quiere regresar a la LVBP para romper esta marca

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El experimentado pelotero venezolano Jesús Guzmán atraviesa la etapa final de su carrera profesional con metas claras dentro del beisbol venezolano. El inicialista y bateador designado tiene en la mira un registro numérico relevante y un deseo personal específico antes de colgar los aperos de manera definitiva.

Con 599 imparables en su trayectoria en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Guzmán se encuentra a solo una conexión a tierra de nadie para registrar los 600 hits de por vida en el circuito local.

La meta de los 600 imparables en la liga venezolana

En un podcast con el periodista Víctor Boccone y Omar Vízquel, Guzmán admitió que le gustaría retirarse con el uniforme de los Leones del Caracas, organización en la que conectó 539 hits y se ubica en el séptimo lugar histórico de la franquicia.

A lo largo de 18 temporadas disputadas en la pelota invernal venezolana desde su debut en la zafra 2004-2005, el toletero cimentó una trayectoria ofensiva con participación en 630 juegos, donde registra 2125 turnos al bate, 107 dobles, 63 cuadrangulares, 340 carreras impulsadas y un promedio de bateo de por vida de .282.

Con la camiseta melenuda conquistó el premio al Jugador Más Valioso en la temporada 2008-2009, certamen en el que impuso la marca histórica de más carreras impulsadas en una sola zafra para la LVBP con 67 fletadas, récord vigente en el circuito.