LVBP: Cardenales ya prepara el terreno: esta es su fecha para iniciar los trabajos de pretemporada

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Los Cardenales de Lara ya avanzan en la planificación de su pretemporada, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de una nueva campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Cardenales tiene fecha para alzar vuelo

Los trabajos de preparación de los crepusculares comenzarán oficialmente el 28 de septiembre en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, de acuerdo con lo informado por Carlos Miguel Oropeza, gerente general de la organización.

La gerencia larense también descartó la realización de un minicamp previo que permitiera adelantar la concentración del equipo.

En principio, la intención es que el manager César Izturis esté al frente de las prácticas. Sin embargo, su incorporación todavía no está definida y dependerá de sus compromisos en México.

“Vamos a definir la fecha en que se va a reportar César y otros detalles en una reunión que vamos a tener en el área deportiva. Esa reunión será en los próximos días”, explicó Oropeza a El Emergente.

La situación de César Izturis

El estratega afrontará su segunda temporada como manager de Cardenales de Lara, pero actualmente cumple funciones como coach de banca de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El conjunto mexicano acaba de conquistar el campeonato de la Zona Norte y disputará la Serie del Rey entre el 8 y el 16 de septiembre. Por esa razón, la organización larense está monitoreando el desarrollo de su participación en los playoffs.

“Estamos monitoreando cómo van sus playoffs en México”, detalló.

Cardenales se convierte así en el tercer equipo que ya tiene definida la fecha para iniciar sus entrenamientos, después de que Leones del Caracas fijara el 21 de septiembre y Navegantes del Magallanes el 26 del mismo mes.

Con la fecha del 28 de septiembre ya establecida, los crepusculares comienzan a darle forma a una pretemporada que tendrá como escenario principal el Antonio Herrera Gutiérrez y que servirá para preparar al equipo rumbo a la campaña 2026-2027 del torneo venezolano.