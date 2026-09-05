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MLB: Luis Arráez alcanza otra destacada cifra en medio de un nuevo juego multi-hit

La Regadera no para de batear y de alcanzar cifras redondas en su carrera en la MLB

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 09:46 pm
MLB: Luis Arráez alcanza otra destacada cifra en medio de un nuevo juego multi-hit
Foto: MLB
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La jornada de este viernes fue bastante especial para Luis Arráez, ya que alcanzó una nueva cifra redonda en su carrera en las Grandes Ligas. Sin embargo, esto sucedió durante la derrota de los Phillies de Filadelfia por 5 a 2 ante los Bravos de Atlanta.

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Arráez y otro grupo destacado de peloteros venezolanos

Para esta ocasión, el grandeliga venezolano ligó de 4-2 con una carrera anotada. Esta llegó en el segundo inning, luego de sacar a relucir toda su velocidad para correr con todo desde la inicial hasta el home tras un doble de Alec Bohm.

Dicha anotación se trató de la número 500 de por vida en la MLB, la cual le permite mantenerse en el puesto 42 entre peloteros venezolanos. Ahora, la Regadera estará enfocado en superar las cifras de Miguel Cairo (504) y Víctor Davalillo (510) en ese mismo apartado ofensivo.

Respecto a la presente temporada, Luis Arráez continúa más sólido que nunca en el liderato de bateo de la Liga Nacional. Después de esta jornada su promedio es de .316, ocho puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor Nick Gonzales (.308).

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB

  • 133 juegos
  • 531 turnos al bate
  • 168 hits
  • 29 doble
  • 7 triples
  • 6 jonrones
  • 55 carreras impulsadas
  • 64 carreras anotadas
  • .316 AVG
  • .348 OBP
  • .431 SLG
  • .779 OPS

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