MLB: Ranger Suárez comandó victoria de Boston

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El lanzador zurdo venezolano Ranger Suárez protagonizó su actuación más sólida de las últimas semanas al guiar a los Medias Rojas de Boston a un apretado triunfo por 1-0 sobre los Orioles de Baltimore. Con una labor impecable de siete entradas sin permitir carreras, Suárez no solo consiguió su sexta victoria del año, sino que envió un mensaje de tranquilidad al cuerpo técnico en un momento crítico de la campaña.

Dominio y control

La apertura de este viernes representó un giro completo en comparación con su salida previa, en la cual había recibido seis anotaciones frente a los Yankees de Nueva York. Ante la alineación de Baltimore, el venezolano mostró un comando superior de sus lanzamientos, tolerando apenas cinco imparables, concediendo una base por bolas y retirando a tres bateadores por la vía del ponche.

Esta labor le permitió colocar su récord personal en 6-4 y reducir su efectividad a 3.44. La actuación adquiere mayor relevancia al revisar los registros recientes del serpentinero, ya que no completaba al menos seis episodios en un juego desde el pasado 29 de junio.

Tras este triunfo por la mínima diferencia, Suárez proyecta su siguiente apertura a comienzos de la próxima semana, cuando los patirrojos reciban en casa la visita de los Angelinos. El zurdo buscará dar continuidad a este dominio y consolidar la regularidad en el tramo final del calendario regular.