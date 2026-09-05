MLB: ¡Bate y guante! Pete Crow-Armstrong se luce con fantástica jugada en el center field

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Todos hablan de lo que está haciendo ofensivamente Pete Crow-Armstrong con el madero en esta temporada. Sin embargo, el estadounidense es también una garantía en el jardín central y este viernes lo ratificó con una impresionante jugada en la pared.

Durante la jornada reciente, la novena de los Cachorros de Chicago se impuso cómodamente 6 carreras por 1 a los Marlins de Miami; dos de esas anotaciones fueron anotadas por Pete Crow-Armstrong y otra fue probablemente salvada también por él.

Pete Crow Armstrong se luce en el center field

En la parte baja de la sexta entrada, Heriberto Hernández conectó un enorme elevado que parecía que se iba por encima de la barda del centro, pero el zurdo apareció para robar, por lo mínimo, un extrabase.

Armstrong estuvo midiendo el batazo desde que salió y, cuando vio que tenía la opción de llegarle, tomó un gran impulso para pegar un salto increíble y atrapar la bola en la parte más de la pared del center field en el LoanDepot Park, ayudando a Shota Imanaga en su notable apertura con esta acrobática atrapada.

Pete Crow-Armstrong hace el trabajo

Aunque en esta jornada no estuvo tan sobresaliente, como de costumbre, con el bate, el zurdo igualmente hizo el trabajo como primero en el orden. Pete batea de 4-1, con un pasaporte, y anotó un par de carreras.

El jardinero está teniendo un año que lo hará pelear por el premio MVP, acumulando hasta el momento 39 vuelacercas, 93 empujadas, 105 anotadas, 33 bases robadas y un total de 153; unos reflejos de verdaderos números redondos para cualquier pelotero.