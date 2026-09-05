MLB: Luis Arráez vuelve a tomar terreno en el liderato de bateo

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Luis Arráez comenzó la jornada de este viernes tan solo cinco puntos por encima de Nick González, quien se le había estado acercando seriamente en el liderato de bateo de la Liga Nacional. Sin embargo, la "Regadera" despertó nuevamente y logró ampliar la ventaja, para seguir demostrando que no le va a bajar en esa dura lucha por la cima de ese renglón.

Nick González bateaba .310 antes de empezar la reciente fecha en la que se fue en blanco en tres apariciones al plato, incluido un ponche, y le abrió el camino al oriundo de San Felipe.

Luis Arráez duplica y recupera la ventaja

Por su parte, Arráez tenía un average de .315 antes del juego de hoy, aunque logró aumentar ese registro. El bateador zurdo se fue de 4-2, con doble y una carrera anotada, que significó la número 500 de por vida para él (Arráez) en Las Mayores.

Aunado a eso, con sus indiscutibles, elevó su promedio a .316, para pasar de tener cinco puntos a favor en ese liderato, a tener ocho y hasta 13 más que el siguiente en ese apartado, como lo es Freddie Freeman (.303).

Luis Arráez es nuevamente líder solitario en hits

Ese mismo rendimiento le ayudó a aprovechar también la jornada en blanco que tuvo Otto López con los Marlins de Miami, para quedar nuevamente en solitario en la cúspide del departamento de inatrapables y, a continuación, te mostraremos cómo queda ese top 5 en toda la MLB:

Luis Arráez: 168 Otto López: 166 Yandy Díaz: 165 Yordan Álvarez: 159 Jordan Walker: 156.

La "Regadera" tiene la dura misión de mantener esos lideratos en este cierre de zafra; sin embargo, ya ha demostrado en otras ocasiones que no sufre de ese tipo de presiones, pues ya cuenta con tres títulos de bateo en su lista de reconocimientos.