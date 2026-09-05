MLB: Wilyer Abreu lidera este departamento ofensivo y establece un nuevo récord

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Wilyer Abreu continúa dejando señales enormes de su crecimiento ofensivo en las Grandes Ligas y así sus números lo respaldan. El jardinero venezolano de los Medias Rojas de Boston atraviesa una temporada 2026 destacada y, antes de la jornada de este sábado 5 de septiembre, aparece en lo más alto de un departamento ofensivo que refleja su capacidad para producir extrabases en cualquier situación de juego.

El pelotero de 27 años suma 34 dobles en la temporada regular y lidera la Major League Baseball en esta estadística en general. La cifra adquiere todavía más relevancia porque no solo lo coloca entre los mejores bateadores del año en ese apartado, sino que también representa un nuevo récord personal para el criollo.

Wilyer Abreu – Red Sox - MLB

El jardinero de Boston superó con sus actuales 34 dobles la marca de 33 que había establecido durante la campaña de 2023. De esta manera, Abreu dejó atrás su mejor registro previo y consiguió una nueva referencia estadística en su carrera en la Gran Carpa.

El dato también habla de la evolución que ha experimentado el zuliano con el madero. Llegar a 34 dobles antes de terminar el calendario regular significa que todavía tiene margen para ampliar su récord y establecer una marca personal que podría permanecer como una de las más importantes de su trayectoria en el futuro.

Por si fuera poco, para los Medias Rojas, contar con un bateador capaz de generar extrabases de manera constante representa un aporte valioso en medio de una exigente temporada. Y es por eso que su presencia en la alineación es una de las razones por las que están actualmente en un lugar de postemporada.

Los dobles no solo permiten impulsar a sus compañeros, sino que también reflejan la capacidad de un jugador para conectar batazos sólidos y encontrar espacios en los jardines, ayudado claramente por su habilidad para correr por las bases.

Finalmente, Wilyer Abreu ya escribió una nueva página en sus estadísticas personales, pero todavía puede seguir aumentando la cifra en lo que resta del último mes de ronda regular. Si mantiene el ritmo mostrado hasta ahora, los 34 dobles podrían aumentar considerablemente y convertirse en un nuevo argumento de por qué es uno de los mejores latinos en este 2026.