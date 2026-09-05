MLB: Luis Arráez puede llegar a esta histórica cantidad de hits ante Atlanta

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Luis Arráez sigue acercándose a una nueva cifra significativa en su carrera en las Grandes Ligas en esta temporada 2026. El segunda base venezolano de los Philadelphia Phillies volvió a responder con el bate este viernes 4 de septiembre, al conectar dos imparables en cuatro turnos durante el primer compromiso de la serie frente a los Bravos de Atlanta en el Citizens Bank Park.

La actuación ofensiva tuvo un significado especial para el venezolano. Con esos dos hits, el pelotero de 29 años elevó a 1.196 la cantidad de imparables acumulados de por vida en las Grandes Ligas. Con estos digitos quedó a solo cuatro de alcanzar los 1.200, una cifra que podría conseguir tan pronto como este mismo fin de semana si mantiene el ritmo con el madero que ha mostrado durante toda la campaña.

Luis Arráez – MLB - Philadelphia Phillies

El panorama luce favorable para que el criollo pueda alcanzar el registro en estos próximos dos cotejos y ante uno de los máximos rivales de su organización. Además, desde su llegada a los Phillies ha cambiado drásticamente el ambiente en el clubhouse y así los números colectivos lo demuestran.

Con los dos hits conseguidos ante el conjunto de Georgia, llegó a 168 imparables en la campaña regular, cifra que lo mantiene como líder de las Grandes Ligas en este departamento antes de la jornada del sábado 5 de septiembre.

Llegar a los 1.200 hits representaría otro paso enorme para un jugador que ha construido buena parte de su carrera alrededor de la consistencia ofensiva. “La Regadera” se ha caracterizado por su capacidad para poner la pelota en juego y ser un dolor de cabeza constante para los lanzadores.

Si consigue completar la cifra en los próximos encuentros, Luis Arráez añadirá otro momento destacado a una trayectoria que continúa creciendo en las Grandes Ligas y que promete ser de las mejores de su generación.