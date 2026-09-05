MLB: Estos son los favoritos para ganar el Novato del Año 2026

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La temporada regular de las Grandes Ligas entra en su tramo decisivo con la llegada de septiembre, el último mes del calendario oficial. Mientras los equipos definen sus aspiraciones de cara a la postemporada, también comienza a definirse la carrera por algunos de los premios individuales más importantes de la MLB.

Entre los reconocimientos que generan mayor expectativa en cada edición está el Premio Novato del Año, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, respectivamente. Dos nombres sobresalen en la pelea en ambas ligas: Kevin McGonigle, de los Tigres de Detroit, y Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, respectivamente.

Novatos del Año 2026 – MLB

McGonigle llega como el principal favorito en la Liga Americana después de protagonizar una temporada de un nivel estelar. El campocorto de Detroit acumula 137 juegos disputados, 87 carreras anotadas, 144 hits, 25 dobles, tres triples y 14 jonrones. Además, suma 59 carreras remolcadas, 12 bases robadas y 83 boletos.

Su promedio ofensivo de .272 y un WAR de 5.7 reflejan el impacto que ha tenido durante la campaña. A ello se suma un reconocimiento de que fue seleccionado para participar en el Juego de Estrellas.

En la Liga Nacional, Sal Stewart aparece como el candidato más fuerte para quedarse con el galardón a pesar de una competencia mucho más pareja. El primera base de Cincinnati ha disputado 141 encuentros y presenta números especialmente destacados en producción de carreras.

El pelotero de 22 años registra 144 hits, 25 dobles y 31 cuadrangulares, además de 106 carreras impulsadas. También ha anotado 80 carreras, robado 12 bases y recibido 57 boletos. Su promedio de bateo es de .266 y acumula un WAR de 2.2.

Al igual que McGonigle, Stewart fue seleccionado para el Juego de Estrellas, un reconocimiento que refuerza el peso de su temporada y un argumento más que sólido para sus aspiraciones para quedarse con este premio.

Finalmente, con septiembre ya en marcha, la carrera por los premios entra en su etapa definitiva y cada juego será fundamental. Kevin McGonigle y Sal Stewart tienen todavía tiempo por delante para fortalecer sus candidaturas para quedarse con la distinción del Novato del Año 2026.