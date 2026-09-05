MLB: Aaron Judge está a un paso de regresar con los Yankees de Nueva York

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La espera parece estar llegando a su fin para Aaron Judge. El capitán de los New York Yankees apunta a regresar a la acción durante la semana del 7 al 13 de septiembre, después de permanecer fuera del equipo durante más de tres meses por una lesión que frenó una vez más su temporada 2026.

"Ya queda poco. Estoy deseando volver al campo”, expresó Judge al referirse a su esperado regreso.

Sus palabras reflejan la impaciencia del toletero por volver a competir en una fase especialmente determinante de la campaña. Cada compromiso comienza a tener un peso mayor en la pelea no solo por el título de la División Este de la Liga Americana, sino para quedar bien posicionados para la postemporada.

Aaron Judge – MLB – Yankees

El MVP de la Liga Americana de 2025 no juega desde el pasado 2 de junio, cuando los Yankees se vieron obligados a prescindir de una de sus principales figuras debido a una fractura por estrés en la costilla derecha y trasladarlo a la lista de lesionados.

Desde entonces, el toletero de 34 años ha seguido un proceso de recuperación que ha requerido paciencia y un control cuidadoso de su evolución física durante cada día. Su ausencia ha supuesto un golpe considerable para el conjunto neoyorquino.

El “juez” no solo representa una de las principales amenazas ofensivas del equipo, sino que también es el líder indiscutido dentro del clubhouse. Su regreso, por tanto, puede tener un impacto que vaya más allá de sus números con el bate en esta etapa del año.

Finalmente, el objetivo de Aaron Judge es regresar cuanto antes y ayudar al equipo en el tramo decisivo del calendario en el que todo está en sus manos para convertirse en uno de los favoritos para alcanzar nuevamente la Serie Mundial.