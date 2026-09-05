MLB: Yankees sufren una nueva lesión ¿en peligro la postemporada?

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Los Yankees de Nueva York recibieron otro golpe en un momento determinante de la temporada regular 2026. El equipo anunció que Trent Grisham ingresará a la lista de lesionados debido a una lesión en el tendón de la corva, una baja que vuelve a poner sobre la mesa las dudas acerca de la disponibilidad del roster estelar de cara al tramo final del calendario.

La organización reaccionó rápidamente ante la ausencia de Grisham y decidió llamar desde la Triple-A al dominicano Jasson Domínguez. El movimiento supone una nueva oportunidad para el joven dominicano, quien tendrá la posibilidad de aportar en un momento en el que cada pieza puede resultar importante para las aspiraciones de su franquicia y así terminar de afianzarse en la Gran Carpa.

Yankees - Lesionados

Con la incorporación de Grisham a la lista de lesionados, los Yankees vuelven a tener una nómina considerable de jugadores fuera de acción. El jardinero se une a una lista en la que también aparecen Aaron Judge, Fernando Cruz, Giancarlo Stanton, Clarke Schmidt y Ryan Weathers, entre otros.

La situación genera preocupación dentro de la organización, especialmente porque septiembre representa el último tramo de la ronda regular. En este punto del calendario, los equipos necesitan llegar con la mayor cantidad posible de jugadores disponibles para afrontar la pelea por la postemporada, siempre y cuando logren clasificar.

Para el conjunto neoyorquino, el desafío no se limita únicamente a cubrir las ausencias actuales. También será fundamental conocer cuánto tiempo necesitará cada jugador para recuperarse y si podrá estar disponible cuando llegue octubre, que es una época determinante de cara a sus aspiraciones de conseguir establecerse en una nueva Serie Mundial.

Finalmente, la gran interrogante queda planteada: ¿cuántos de los lesionados de los Yankees estarán recuperados a tiempo para septiembre y octubre? La respuesta dependerá de la evolución de cada caso durante las próximas semanas.