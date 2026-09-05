MLB: Ronald Acuña Jr. acelera el paso en el tramo decisivo de la temporada

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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. ha tomado un segundo aire en la recta final de la campaña regular de las Grandes Ligas. Tras atravesar distintos altibajos a lo largo del año, el patrullero de los Bravos de Atlanta registra una secuencia ofensiva que impacta de forma directa en las aspiraciones de su organización para la postemporada.

El rendimiento del de La Sabana durante la última semana refleja un ajuste mecánico y mental en el cajón de bateo. Su capacidad para embasarse y generar carreras ha vuelto a ser el motor impulsor en la alineación del conjunto dirigido por Walt Weiss.

Números al detalle de la racha reciente

En sus últimos siete compromisos disputados, el promedio de bateo de Acuña Jr. se ubica en un elevado .481. Esta cifra es el resultado de 13 imparables conectados en ese lapso, acumulando cinco empujadas, seis anotadas, un cuadrangular y un OPS de 1.215.

. Más allá de las cifras de poder, el impacto de su juego radica en la frecuencia con la que logra instalarse en las almohadillas exhibiendo un porcentaje de embasado de .548.