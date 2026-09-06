MLB: ¡Está en otra! Ronald Acuña llegó a 500 empujadas con este dantesco batazo

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Ronald Acuña Jr. está oficialmente en el mejor momento de la temporada y en esta jornada sabatina conectó un enorme cuadrangular para alcanzar otra cifra redonda en su exitosa carrera.

Los Bravos de Atlanta están perdiendo parcialmente 4 carreras por 2 contra los Phillies de Philadelphia, pero el "Abusador" volvió a hacer de las suyas con su notable poder.

Ronald Acuña conecta un enorme bambinazo

El oriundo de La Sabana vino a consumir su segundo turno de la noche en el tercer episodio ante Zack Wheeler y no lo perdonó luego de aguantar el primer strike.

Wheeler quiso engañar a Acuña con un sweeper afuera, pero el venezolano se "sentó" a esperar ese pitcheo y lo conectó con la parte gruesa del bate, para conectar un dantesco vuelacercas de 450 pies de distancia por el jardín izquierdo, produciendo la primera carrera de su novena a punta de poder.

Ronald Acuña llega a otra cifra redonda

Con este enorme estacazo de vuelta completa que tuvo una velocidad de salida de 110.2 millas por hora, la "Bestia" alcanzó los 15 cuadrangulares en el presente torneo y a 201 de por vida.

Aunado a eso, llegó a 500 carreras traídas al plato y quedó a solamente dos indiscutibles de su primer millar en las Grandes Ligas (998), buscando seguir haciendo historia.