LVBP: ¿Vendrá? Fernando Tatis Jr. quiere jugar en Venezuela por esta razón

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Los Tiburones de La Guaira quieren pisar fuerte nuevamente en el venidero campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y podrían dar un gran bombazo en los próximos días, debido a que se encuentran gestionando la participación de la estrella dominicana Fernando Tatis Jr., quien manifestó su deseo de jugar en el país.

Aunque el plan principal es traer a puros lanzadores importados, a una figura de la talla de "El Niño" no se le puede decir que no, quien sería el jugador de mayor categoría en jugar en Venezuela después de Ronald Acuña Jr., criollo que participó en la zafra reciente.

Por esta razón, Fernando Tatis quiere jugar en la LVBP

El jardinero tiene el deseo de participar en la LVBP por una razón adicional a la de su padre, Fernando Tatis Sr., que será el dirigente de los Tiburones de La Guaira, teniendo su primera experiencia como estratega en este país.

El jardinero de los Padres de San Diego quiere ver acción porque su pareja es venezolana. Además, es agente libre en LIDOM, por lo tanto, eso no sería impedimento para que pueda jugar acá y, evidentemente, el equipo que estaría tratando de traerlo es la novena "Salada".

Fernando Tatis la está "descociendo" en la segunda parte de la campaña en la MLB

Después de un flojo inicio, el Guante de Platino exhibe una línea ofensiva de .291/.365/.600/.965. Aunado a eso, ha conectado 14 de los 19 cuadrangulares que tiene en toda la zafra de la MLB después del Juego de Estrellas.

Eso lo ayudó a elevar sus registros generales a: 154 imparables, 19 vuelacercas, 70 remolcadas, 80 empujadas y 31 bases estafadas.

Durante su trayectoria, el dominicano acumula dos Guantes de Platino, ha asistido a tres Juegos de Estrellas, fue Silver Slugger en dos ocasiones, ha ganado el Jugador del Mes en un par de oportunidades y fue el MVP de los Padres de San Diego en tres campañas.