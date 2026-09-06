La LVBP rendirá tributo a los héroes del Clásico Mundial en su próxima temporada

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La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ultima detalles para la voz de playball de la temporada 2026-2027. La nueva edición del torneo invernal tendrá un significado especial dentro y fuera del terreno de juego, al entrelazar el mayor logro del deporte nacional con un mensaje de aliento para todo el país.

Un homenaje al histórico título internacional

La directiva del circuito confirmó que el campeonato rendirá tributo oficial a la selección nacional que se tituló en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La decisión busca reconocer al roster de jugadores y cuerpo técnico que alcanzó la cima del torneo orbital a comienzos de año.

Amador Montes, gerente general de la LVBP, ofreció los detalles durante las sesiones de la convención anual del circuito, celebrada en la isla de Margarita. En entrevista para Meridiano TV, el directivo dejó clara la postura de la institución ante la gesta alcanzada por la delegación criolla.

"Esto era algo obvio, no podemos dejar pasar esta oportunidad porque es algo histórico que ocurrió", afirmó Montes al referirse a la decisión de otorgar el nombre de "Héroes del 26" al próximo certamen.

El ejecutivo destacó la relación directa entre el éxito de la selección y el campeonato local. "La mayoría de los jugadores han pasado por un equipo aquí en Venezuela o son firma o reservas de un equipo en Venezuela, es algo como de reconocernos también en ese triunfo", agregó el gerente general.

Acción social y mensaje de esperanza

Más allá de la celebración deportiva, la temporada 2026-2027 abordará la coyuntura social tras el reciente terremoto que afectó a varias zonas de la nación. La liga aprobó un marco de acción para que las franquicias realicen actividades conmemorativas y de apoyo institucional en sus respectivos estadios.

"También no vamos a dejar pasar la situación ocurrida en el país con el terremoto, de respeto, de alguna actividad que se pueda hacer, ya cada equipo lo anunciará", explicó Montes sobre las medidas acordadas por los directivos en la asamblea.

El representante de la LVBP enfatizó que la intención es que el espectáculo deportivo sirva como un motor de aliento para la población en momentos difíciles. "La liga está de acuerdo a que se haga un recordatorio de lo que pasó, no solamente para recordar lo malo, sino para que haya esperanza. Que se dé y se transmita más allá de lo sucedido, esperanza. Que en el beisbol alberga mucha esperanza, mucha alegría y eso es lo que se quiere transmitir", concluyó el directivo.

Cada una de las ocho divisas anunciará en los próximos días la programación de sus actos protocolares e iniciativas de asistencia social para la jornada inaugural.