LVBP: La Liga hará énfasis en el tema disciplinario con estas dos estrictas normativas

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Este próximo 12 de octubre inicia una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y durante este fin de semana se está llevando a cabo la convención anual de los ocho equipos y el directivo, donde se están terminando de aclarar varios detalles que le darán color al venidero torneo.

Una de las incógnitas era sobre el tema del programa antidopaje y el presidente Guiseppe Palmisano conversó con la marca Meridiano al respecto, anunciando además un nuevo método para hacer énfasis en el tema disciplinario.

Los equipos mantienen el programa antidopaje

El programa antidopaje regresó la campaña anterior a Venezuela y, en la votación, los ocho equipos estuvieron de acuerdo en mantenerlo de cara a la zafra 2025/2026.

"Los ocho equipos, de manera responsable, han votado a favor unánimemente por mantener el programa antidopaje. Eso habla mucho de que queremos hacer las cosas bien, que haya equidad deportiva", expresó Palmisano.

Guiseppe Palmisano anuncia que habrá un tribunal disciplinario

Aunado a eso, Guiseppe dio la primicia sobre un tribunal para atender los temas disciplinarios relacionados justamente con lo del dopaje. "La LVBP es una de las pocas ligas fuera de los Estados Unidos que tiene este programa, que es bastante profesional, avanzado y que se reforzó para que todas las decisiones de castigo cuando salga un jugador adverso sean atendidas por un tribunal disciplinario que se va a construir para dicha fórmula".

Esto deja claro que la Liga y sus respectivos conjuntos optan por tratar de mantener el buen nivel y la paridad en la competición en la venidera temporada de LVBP.