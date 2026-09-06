LVBP: Tiburones define su estrategia con sus importados

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira afina su estrategia para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Durante la convención anual del circuito, celebrada en la isla de Margarita, la gerencia escuala reveló una hoja de ruta centrada exclusivamente en blindar el cuerpo de pitcheo mediante contrataciones extranjeras.

El plan presentado por Roberto Mirabal, presidente ejecutivo de los escualos, contempla la incorporación de 16 lanzadores importados, los cuales arribarán al país divididos en dos avanzadas estratégicas. La primera oleada constará de ocho serpentineros, mientras que el segundo lote completará el grupo de refuerzos, todos orientados a la zona del montículo.

Estrategia orientada al montículo

La decisión de destinar la totalidad de la cuota de importados a los brazos responde a una evaluación técnica del desempeño reciente del equipo. La directiva busca garantizar solidez tanto en la rotación abridora como en el relevo intermedio y de cierre.

"La principal diferencia del equipo del año pasado y el de este es que venimos con una profundidad dentro de los abridores y en el bullpen", explicó Mirabal a Meridiano TV durante la reunión de la liga. "Hemos dedicado la mayoría, si no todos nuestros refuerzos de importación, en esa área, además de incorporar nuevos brazos jóvenes talentosos que vienen del sistema de MLB. Este año estamos convencidos de que vamos a hacer una gran labor".

Con esta estructura, el conjunto litoralense pretende sostener el rendimiento del equipo a lo largo de la ronda regular y asegurar alternativas ante el desgaste natural de la campaña.

Staff técnico y arraigo escualo

En el banquillo, la responsabilidad técnica recaerá en Fernando Tatis, designado como mánager para esta contienda. Su nombramiento busca aportar la experiencia acumulada en el beisbol invernal del Caribe, respaldado por un cuerpo técnico integrado por figuras históricas de la franquicia.

"Fernando Tatis fue elegido como mánager, no solo por su experiencia en ligas invernales, el esta rodeado de un staff experto, estamos hablando de Rouglas Odor, de Francisco Rodríguez, de Alex Cabrera, estamos hablando de los nuestros, de los que son paridos por La Guaira", destacó el directivo sobre la conformación del cuerpo técnico. “Además, como saben, tendremos el regreso de José “Cafecito” Martínez a La Guaira, de donde nunca debió haber salido”.

La combinación de un pitcheo importado renovado, la llegada de prospectos de Grandes Ligas y la presencia de peloteros de trayectoria local define la propuesta con la que Tiburones afrontará el próximo torneo de la LVBP.