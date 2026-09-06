LVBP: José "Cafecito" Martínez vuelve a Tiburones en la venidera temporada

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José "Cafecito" Martínez se retiró oficialmente como pelotero en la pasada temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero seguirá impartiendo su sabiduría a la nueva generación tras asegurar su primer trabajo como coach de forma inmediata.

La gran sorpresa es que esa contratación fue con los Tiburones de La Guaira, conjunto con el que tuvo el comienzo de su legendaria trayectoria en Venezuela, llegando a ser el capitán antes de su cambio a Tigres de Aragua.

José "Cafecito" Martínez será parte del staff de Tiburones

Aunque el exgrandeliga nunca tuvo la intención de regresar a la novena litoralense siendo pelotero, por presuntas diferencias, el actual presidente de la junta directiva de los "Salados", Roberto Mirabal, reveló que será parte del cuerpo técnico de la organización en el venidero torneo.

"Estamos hablando de Rouglas Odor, de Francisco Rodríguez, de Alex Cabrera, estamos hablando de los nuestros, de los que nacieron, se criaron y son paridos por La Guaira", comentó Mirabal inicialmente sobre el staff que acompañará al nuevo dirigente Fernando Tatis Sr.

Aunado a eso, reveló: "El 'Cafecito' Martínez está dentro de nuestro equipo. Vuelve a su casa, de donde nunca debió haber salido. Viene con su sentimiento y su amor por su pueblo".

Sobre los peloteros, Roberto Mirabal declaró que un plan de puros brazos con los importados, distribuidos entre abridores y relevistas. La misión es traer ocho foráneos en la primera parte del torneo y ocho nuevos nombres que llegarían en la segunda avanzada.