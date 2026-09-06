MLB: Salvador Pérez lidera este particular renglón ofensivo con Kansas City

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Salvador Pérez volvió a dejar constancia de que su poder ofensivo en las Grandes Ligas sigue intacto. El receptor y capitán de los Reales de Kansas City encabezó el particular renglón de velocidad de salida durante la jornada del jueves 3 de septiembre, una estadística que refleja su contundencia y jerarquía desde la caja de bateo.

El pelotero de 36 años registró una velocidad de salida de 111.3 millas por hora (MPH). Con esa cifra, “Salvy” se ubicó en lo más alto de este apartado ofensivo durante la jornada y volvió a demostrar que su bate continúa siendo una de sus principales armas de su franquicia.

Salvador Pérez, protagonista ofensivo en la MLB

La velocidad de salida es uno de los indicadores que permite medir la fuerza con la que la pelota abandona el bate. El ganador de la Serie Mundial en 2015 superó en esta estadística a toleteros como Jordan Walker, Carter Jensen, Julio Rodríguez y Teoscar Hernández.

Para el capitán de los Reales, este registro representa otro momento destacado dentro de una carrera marcada precisamente por su capacidad para producir batazos importantes. Su condición de receptor no le ha impedido convertirse en una referencia ofensiva, ya que esta es una de sus principales fortalezas y es uno de los motivos por los que es considerado por muchos como un futuro Salón de la Fama.

La velocidad de salida se ha convertido en una herramienta habitual para analizar el rendimiento de los bateadores y entender mejor la calidad de sus contactos. Por eso, que aparezca el nombre del criollo es un claro indicio de que aún le queda mucho por ofrecer dentro del terreno de juego.

Finalmente, Salvador Pérez, mientras tanto, continúa aportando liderazgo a los Reales de Kansas City y, en esta parte de la temporada, cada uno de sus batazos será más que relevante para sus fanáticos dentro de la Gran Carpa.