MLB: Salvador Pérez sigue incrementando su leyenda con un nuevo jonrón

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Salvador Pérez continúa escribiendo páginas significativas en la historia de las Grandes Ligas. El capitán de los Reales de Kansas City volvió a demostrar su poder este domingo 6 de septiembre, al conectar un nuevo cuadrangular durante el compromiso en curso frente a los Toronto Blue Jays en el Kauffman Stadium.

El batazo llegó en su segundo turno del encuentro y permitió al venezolano sumar su jonrón número 19 de la temporada regular 2026. El pelotero de 36 años encontró el lanzamiento y mandó la pelota por encima de la pared entre el jardín izquierdo y el central, provocando otra celebración de los aficionados de Kansas City.

Salvador Pérez – Royals - MLB

El vuelacerca tuvo además un valor especial para los beneficios colectivos del equipo, ya que fue un batazo de dos carreras. Bobby Witt Jr., quien se encontraba en segunda base, avanzó hasta el plato gracias a la conexión del veterano receptor venezolano, ampliando así la producción ofensiva de los Reales en el encuentro.

La contundencia del batazo también quedó reflejada en sus números. La pelota salió del bate de Pérez a una velocidad de 103.8 millas por hora y recorrió una distancia estimada de 392 pies.

Pero más allá de lo ocurrido en este partido, el cuadrangular tiene una dimensión histórica para el béisbol venezolano. Se trata del jonrón número 322 de la carrera de “Salvy” en la Gran Carpa, una cifra que continúa elevando su lugar entre los principales bateadores de poder nacidos en Venezuela.

Pérez sigue demostrando que la edad no ha apagado su capacidad para cambiar un partido con un solo swing. Cada cuadrangular agrega un nuevo capítulo a una trayectoria que ya es histórica y que todavía parece tener espacio para seguir creciendo.

Finalmente, a estas alturas de su carrera, cada batazo de Salvador Pérez tiene un significado adicional. Ya no se trata únicamente de las carreras que produce para Kansas City, sino también de seguir ampliando una marca personal que lo mantiene entre los grandes toleteros de toda su generación.