MLB: Andrés Muñoz escaló posiciones en la historia de los Marineros

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El relevista mexicano, Andrés Muñoz, logró su salvamento número 25 de la temporada regular. Con esta actuación, el serpentinero Sinaloense superó la marca de J.J. Putz para ubicarse en solitario dentro del podio histórico de los Marineros de Seattle.

Dominio absoluto sobre la loma en la novena entrada

El cerrador de Los Mochis selló una actuación impecable durante el noveno episodio contra los Atléticos. Muñoz retiró la entrada en orden sin permitir hombres en base y recetó un ponche para asegurar el triunfo de su novena.

Su potencia en los lanzamientos mantuvo fuera de balance a la ofensiva rival. Con este trabajo en el montículo, el lanzador derecho registró su salvamento número 25 en lo que va de la campaña.

Un lugar de honor en la franquicia

El rescate concretado representa el número 102 para el mexicano luciendo la franela de Seattle. Esta cifra le permite dejar atrás los 101 candados de J.J. Putz y tomar posesión exclusiva del tercer lugar en la lista de todos los tiempos del equipo.

Siguientes objetivos en el radar

Las proyecciones señalan que Muñoz mantendrá el rol estelar en el relevo durante los próximos meses. Con su ritmo actual, el especialista tiene al alcance las marcas de Edwin Díaz, quien ocupa el segundo puesto con 109 rescates, y el récord absoluto de Kazuhiro Sasaki, líder histórico del equió con 129 salvamentos.