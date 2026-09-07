MLB: Dodgers de Los Ángeles con récord histórico en momentos clutch

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Dodgers de Los Ángeles es uno de los equipos con mejor estado de forma el momento. El equipo de Dave Roberts está no solo escribiendo parte de la historia reciente de Grandes Ligas; también están alcanzando marcas clutch que serán legendarias a través de los años en la liga.

Dodgers en la victoria 7-5 contra Nacionales de Washington registró: Son el primer equipo en la historia de Las Mayores en conectar un HR de 3+ carreras con 2 outs que ganó el juego mientras estaban abajo en la séptima entrada o posterior en juegos seguidos.

Esta exhibición de poder y resiliencia ofensiva confirma el temple competitivo del lineup en los momentos de máxima presión. Son especialistas en castigar los errores de los cuerpos de relevo rivales cuando los juegos están en su momento más importante.

Dodgers de Los Ángeles lideran este top de aficionados en 2026

Dodgers de Los Ángeles es una de las organizaciones más importantes en la historia de la MLB. Junto con Yankees y Red Sox son tres de las franquicias con mayor impacto fuera de Estados Unidos. En pleno 2026, la afición angelina lidera como su equipo un importante ranking.

La afición de Dodgers se consolida como la más fiel del 2026 en Grandes Ligas. A lo largo de la temporada han registrado un promedio de 50.103 aficionados por encuentro. Superando por un amplio margen a su máximo perseguidor, Yankees de Nueva York.

Top 10 máxima convocatoria en promedio por juego en 2026 de Las Mayores