MLB: Shohei Ohtani listo para volver al lineup de los Dodgers

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El astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se encuentra cerca de regresar a la alineación titular. Tras perderse tres juegos consecutivos por molestias físicas, el manejador del equipo, Dave Roberts, confirmó que el pelotero tuvo una sesión de entrenamiento favorable este sábado. La evolución observada abre la posibilidad real de que reaparezca este mismo lunes en el inicio de la nueva serie del equipo.

La situación del jugador generó cautela en el cuerpo técnico durante el fin de semana. No obstante, las pruebas realizadas en las instalaciones del equipo arrojaron resultados positivos, descartando por el momento una complicación mayor que requiera una pausa más prolongada.

Evolución positiva en los entrenamientos de Ohtani

Durante la jornada del sábado, Ohtani realizó prácticas de bateo en las jaulas internas del estadio. Tras la sesión, el jugador no reportó dolor ni inflamación en las zonas afectadas, un indicador clave para el cuerpo médico. Dave Roberts señaló que, de mantenerse este progreso sin contratiempos durante las siguientes horas, espera contar con el bateador designado desde el primer juego de la semana.

El panorama sobre una posible lista de lesionados

Días atrás, Roberts no descartó la posibilidad de ingresar a Ohtani en la lista de lesionados para permitir una recuperación completa. Sin embargo, la respuesta física del pelotero en las últimas 24 horas modificó el diagnóstico inicial del cuerpo técnico. La opción de un periodo de baja formal perdió fuerza ante la falta de síntomas adversos tras la actividad del sábado.

Pese a esta mejoría, el equipo decidió no arriesgar al jugador en el compromiso del domingo por la noche frente a los Nacionales de Washington. Con esta decisión, Ohtani acumuló su cuarta ausencia consecutiva en el orden al bate, prioridad otorgada por la directiva para asegurar que el pelotero reingrese al terreno en óptimas condiciones.