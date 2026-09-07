MLB: Atlanta podría tener dudas sobre extender el contrato de Ronald Acuña Jr.

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Ronald Acuña Jr. está completamente encendido. El jardinero de los Bravos de Atlanta ha batallado durante todo el 2026 para encontrar su mejor versión, y en los últimos días parece haber tocado la tecla, ya que su nivel ofensivo ha sido espectacular en sus actuaciones más recientes.

El oriundo de La Sabana batea para .423 de average y 1.253 de OPS en los últimos siete juegos, para así colaborar de buena manera para cuatro triunfos que ha podido obtener su equipo en este lapso de tiempo, por lo que ha sido determinante nuevamente para los suyos.

Sin embargo, a pesar de que Ronald Acuña Jr. ha mostrado señales interesantes de que está cerca de regresar a su mejor nivel, el periodista Ken Rosenthal comenta que, curiosamente, los Bravos de Atlanta podrían no estar muy seguros de lo que le pueda deparar el futuro al toletero criollo.

¿Atlanta quiere extender a Ronald Acuña Jr.?

Y es que, según la información que maneja el conocido periodista Ken Rosenthal, Ronald Acuña Jr. estaría abierto a mantener conversaciones con los Bravos de Atlanta al final de la temporada para pactar una extensión de contrato, pero puede que los Bravos no estén tan seguros de esto.

Rosenthal especula con que Atlanta podría tener serias dudas de comprometerse a otro contrato largo con la estrella venezolana, debido a la gran cantidad de problemas que ha sufrido con las lesiones, por lo que existen chances muy serias de que vaya a la agencia libre en 2028.

Sin embargo, no hay que olvidar que Ronald Acuña Jr. ha sido la cara indiscutible de los Bravos de Atlanta en los últimos años, principalmente desde que Freddie Freeman se fue a los Dodgers de Los Ángeles, y esto sin duda será determinante para el futuro de un pelotero que, cuando está sano, no tiene comparación.