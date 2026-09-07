MLB: Eduardo Rodríguez brilla de nuevo y sostiene una campaña inolvidable

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Eduardo Rodríguez no baja la intensidad ni por un momento en 2026. El zurdo venezolano ha estado absolutamente brillante con los Cascabeles de Arizona, con quienes ha firmado la que está siendo la mejor temporada de su carrera de 11 años de longevidad dentro del mejor beisbol del mundo.

Con un buen comando de sus lanzamientos, y siguiendo el plan que se traza antes de cada apertura, el oriundo de Valencia se ha reencontrado con su mejor versión, tal y como lo demostró este domingo 6 de septiembre, día en el que dominó a placer a la ofensiva de Houston a lo largo de seis entradas completas.

El buen rendimiento sirvió para que Eduardo Rodríguez se llevara su triunfo número 15 de la actual campaña, para no solo encaminarse a cerrar con los mejores números individuales que ha dejado, sino también para dejar su huella como uno de los mejores abridores de los Cascabeles de Arizona en los últimos años.

E-Rod implacable

La temporada mágica de Eduardo Rodríguez vivió un nuevo capítulo este domingo 6 de septiembre, cuando el serpentinero criollo logró sumar su victoria 15 del año, al derrotar a los Astros de Houston, equipo ante el que dejó línea de seis entradas completas de solo tres imparables, una carrera limpia y seis rivales abanicados.

De esta manera, el venezolano se convirtió en el primer abridor de los Cascabeles en llegar a 15 juegos ganados desde 2023, cuando lo logró Zac Gallen. Además, es el primer pitcher zurdo de Arizona en alcanzar esta marca desde 2017, año en el que Robbie Ray ganó exactamente 15 encuentros.

Con esta excelente actuación ante Houston, Eduardo Rodríguez sostiene marca de 15-5, con efectividad de 2.55, WHIP de 1.20 y efectividad ajustada de 163. Su efectividad es la sexta mejor de las Grandes Ligas, y la tercera mejor de la Liga Nacional, lo que habla de que su zafra es digna de un pitcher de élite.