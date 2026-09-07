MLB: Jesús Luzardo silencia a los Bravos de Acuña Jr. con un blanqueo legendario

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo nunca había lanzado en un noveno inning, hasta hoy. El zurdo de los Phillies de Filadelfia se subió al montículo para medirse a los Bravos de Atlanta, que tenían a Grant Holmes como abridor, por lo que se esperaba un duelo de pitcheo, y en efecto, eso fue lo que ocurrió.

Los Phillies pudieron llevarse una importante victoria por pizarra de 1-0, para mantener vivas sus esperanzas de pelear por el título divisional, y lo hicieron con Luzardo como la máxima figura del compromiso, ya que el nacido en Lima vivió la mejor tarde de toda su carrera, al lograr un blanqueo de nueve episodios.

Jesús Luzardo en llamas

Ante los Bravos de Atlanta, Jesús Luzardo tuvo una tarde realmente memorable. El venezolano no solo logró el primer juego completo de su carrera en las Grandes Ligas, sino que además también consiguió su primer blanqueo, ya que silencio a los bates de Atlanta durante la totalidad del encuentro.

El criollo estuvo sencillamente intratable, ya que solo se le embasaron tres rivales, al permitir par de imparables y un boleto. Por si fuera poco, su dominio fue totalmente contundente, ya que abanicó a nada más y nada menos que 12 jugadores, por lo que lució inmenso desde la lomita.

Gracias a esta fenomenal y brillante actuación, Jesús Luzardo muestra ahora récord de 14 triunfos y solo cinco derrotas, con una efectividad que bajó finalmente de los 3.00 puntos, para ubicarse en 2.87. Tiene también 1.08 de WHIP, 221 ponches y un puesto más que seguro en la pelea por el Premio Luis Aparicio.