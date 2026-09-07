Bob Abreu: ¿Qué frena su entrada al Salón de la Fama de la MLB?

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Nelson Contreras | @nelsoncon2020

Fue el primero de septiembre de 1996, 30 años cuando el popular “Comedulce” Bob Abreu debutó en las Grandes Ligas, deporte en el que durante 18 temporadas dejó muy en alto los colores del beisbol venezolano, por su extraordinario papel en los diferentes campos peloteriles.

El nativo de Turmero, estado Aragua, es considerado uno de los peloteros más completos, consistentes e inteligentes en la historia de las Grandes Ligas. Destacó como un jardinero derecho que combinaba de forma perfecta el contacto, el poder, la velocidad y una disciplina en el plato casi sin precedentes para un jugador latinoamericano.

Tiene tantas hazañas y marcas imperecederas que para muchos analistas del beisbol debería estar en Salón de la Fama, pero la injusticia ha privado para negarle esa posibilidad a un pelotero que lo dio todo en las diferentes organizaciones que tuvieron la suerte de contar con sus servicios.

Historia de su trayectoria

Abreu firmó originalmente con los Astros de Houston, equipo con el que debutó en 1996. Sin embargo, su carrera explotó tras ser seleccionado en el draft de expansión y posteriormente cambiado a los Filis de Filadelfia donde se convirtió en superestrella global durante casi 9 temporadas (1998-2006).

Pero era solo el principio de una brillante carrera, que posteriormente, llevó su talento a equipos de alta exigencia comercial y deportiva a los Yankees de Nueva York, los Angelinos de Anaheim, los Dodgers de Los Ángeles y cerró su ciclo en el año 2014 con los Mets de Nueva York. Durante sus 18 campañas en la Gran Carpa, fue reconocido por jugar casi todos los días con un derroche de capacidad asombrosa.

A nivel estadístico puro, su mayor proeza es pertenecer al exclusivo club de los jugadores con más de 250 jonrones (288) y 400 bases robadas (400) de por vida, una combinación de velocidad y fuerza que solo comparte con leyendas de la talla de Barry Bonds, Rickey Henderson y Joe Morgan.

Además, su asombrosa paciencia lo llevó a negociar 1.476 bases por bolas, la cantidad más alta para cualquier pelotero nacido en Latinoamérica.

Fechas dignas de destacar

1 de septiembre de 1996 Hizo su debut oficial en las Grandes Ligas con los Astros de Houston, tomando su primer turno ante los Piratas de Pittsburgh.

Hizo su debut oficial en las Grandes Ligas con los Astros de Houston, tomando su primer turno ante los Piratas de Pittsburgh. 12 de abril de 2004 bateó el primer cuadrangular en la historia del Citizens Bank Park, el para esa época nuevo estadio de los Filis de Filadelfia.

bateó el primer cuadrangular en la historia del Citizens Bank Park, el para esa época nuevo estadio de los Filis de Filadelfia. 11 de julio de 2005: Se corona campeón del Home Run Derby en el Comerica Park de Detroit, estableciendo la mítica marca de 41 vuelacercas.

Se corona campeón del Home Run Derby en el Comerica Park de Detroit, estableciendo la mítica marca de 41 vuelacercas. 30 de julio de 2006: Es transferido a los Yankees de Nueva York en uno de los cambios más mediáticos de ese año, pasando a formar un 'lineup' de ensueño junto a Derek Jeter y Álex Rodríguez.

Es transferido a los Yankees de Nueva York en uno de los cambios más mediáticos de ese año, pasando a formar un 'lineup' de ensueño junto a Derek Jeter y Álex Rodríguez. 17 de junio de 2009: Conectó un doble ante Detroit para alcanzar el hit número 2,000 de su carrera en la MLB, convirtiéndose apenas en el quinto venezolano en lograrlo en aquel momento.

Conectó un doble ante Detroit para alcanzar el hit número 2,000 de su carrera en la MLB, convirtiéndose apenas en el quinto venezolano en lograrlo en aquel momento. 28 de septiembre de 2014: Disputa su último juego oficial en las Grandes Ligas con el uniforme de los Mets de Nueva York, despidiéndose como una leyenda indiscutible.

Lo frenan al Hall de la Fama

Una gran revolución sabermétrica ha posibilitado el que los “cerebros” que evalúen los candidatos, vuelvan a tomarlo en cuenta.

Tras pasar sus primeros seis años estancado por debajo del 20% de apoyo, en las votaciones de la Clase 2026 Abreu logró un repunte histórico al alcanzar el 30.8% de los votos (131 papeletas. ¿Se estará haciendo justicia?

Los votantes modernos están redescubriendo el valor de Abreu gracias a su WAR de por vida (60.2) y su extraordinario porcentaje de embasado (.395 OBP). Los periodistas especializados señalan que Abreu fue un jugador extremadamente subestimado en su época por no tener números de poder tradicionales (como 500 jonrones), pero su valor global supera al de varios jardineros que ya están en el Templo de los Inmortales. Enfrentará su octavo año en las boletas para el ciclo de 2027.

Logros en la LVBP

En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Bob Abreu es una de las máximas leyendas históricas de los Leones del Caracas. El popular "Comedulce" disputó 16 temporadas en el circuito invernal venezolano, vistiendo solo el uniforme del equipo capitalino.

Debutó en la LVBP a los 17 años en la temporada 1991-92. Se coronó campeón con los melenudos en la temporada 1994-95, venciendo a las Águilas del Zulia en la final. En la temporada histórica (1998-99) se coronó campeón bate del circuito con un astronómico e histórico promedio de .419.

Su gran hazaña

Aunque tiene múltiples logros colectivos, su hazaña más recordada de cara al público masivo ocurrió en el Home Run Derby de 2005 en Detroit. Abreu montó un espectáculo histórico al conectar 41 jonrones en total, destrozando por completo el récord de la época para un solo torneo y dejando una de las exhibiciones de poder más icónicas en la historia del Juego de Estrellas.