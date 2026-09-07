MLB: William Contreras está un paso de escribir su nombre en la historia de Venezuela

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas podría dejar un nuevo momento especial para el béisbol venezolano. El receptor de los Milwaukee Brewers, William Contreras, se ubica a solo un cuadrangular de alcanzar una cifra redonda que marcaría otro capítulo impactante en su carrera: 100 jonrones de por vida en la Major League Baseball en su corta carrera.

El pelotero de 28 años acumula 14 vuelacercas durante la actual campaña y, con ellos, llegó a 99 batazos de cuatro esquinas en su trayectoria en la Gran Carpa. Con esto, la cuenta regresiva ya comenzó y cada turno al bate tendrá un significado especial mientras avanza el calendario en este mes de septiembre.

William Contreras - Milwaukee Brewers - MLB

De conseguir el próximo jonrón, Contreras ingresaría a un grupo selecto de peloteros venezolanos que han alcanzado los 100 cuadrangulares en la historia de este deporte. De acuerdo con los datos suministrados en Baseball Reference, sería el toletero número 38 de Venezuela en conseguir esta marca ofensiva en la MLB.

La posibilidad llega en un momento atractivo y significativo de la temporada. Septiembre apenas comienza y todavía queda buena parte del último mes del calendario regular, por lo que el receptor de Milwaukee cuenta con numerosas oportunidades para encontrar ese batazo que le permita cruzar la barrera de las tres cifras.

Ahora la atención estará puesta en cada aparición de Contreras en la caja de bateo. Un solo swing puede ser suficiente para convertir los 99 cuadrangulares acumulados en una cifra histórica y permitirle inscribir su nombre junto al de otros legendarios bateadores venezolanos que dejaron huella en las Mayores.

Finalmente, la pregunta ya no es si llegará a los 100, sino cuándo lo hará. El próximo vuelacerca de William Contreras podría convertirse en uno de los momentos más destacados de su temporada y en una nueva celebración para el béisbol de Venezuela en el más alto nivel.