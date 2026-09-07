Salvador Pérez mantiene una fórmula de élite: otra vez alcanza una cifra que pocos sostienen en MLB

Suscríbete a nuestros canales

A sus 15 temporadas en las Grandes Ligas, Salvador Pérez continúa demostrando una de las características que han marcado su trayectoria con los Reales de Kansas City: la consistencia. El receptor venezolano volvió a alcanzar una cifra ofensiva que refleja su impacto como uno de los bateadores más productivos de su generación.

En lo que va de este 2026, Salvy sumó nuevamente una campaña con un elevado aporte ofensivo, alcanzando por undécima ocasión en su carrera una marca que pocos peloteros logran mantener durante tantos años en la MLB.

Una década de producción ofensiva

Con sus 71 carreras impulsadas en esta campaña, Salvador Pérez llegó a 11 temporadas con al menos 70 remolcadas en su carrera, un registro que comenzó en 2013 y que reafirma su presencia como una pieza fundamental en la alineación de Kansas City.

Sus campañas con esta cantidad de impulsadas son:

2013: 79 carreras impulsadas

79 carreras impulsadas 2014: 70 carreras impulsadas

70 carreras impulsadas 2015: 70 carreras impulsadas

70 carreras impulsadas 2017: 80 carreras impulsadas

80 carreras impulsadas 2018: 80 carreras impulsadas

80 carreras impulsadas 2021: 121 carreras impulsadas

121 carreras impulsadas 2022: 76 carreras impulsadas

76 carreras impulsadas 2023: 80 carreras impulsadas

80 carreras impulsadas 2024: 104 carreras impulsadas

104 carreras impulsadas 2025: 100 carreras impulsadas

100 carreras impulsadas 2026: 71 carreras impulsadas

El punto más alto de su producción llegó en 2021, cuando estableció su récord personal con 121 carreras impulsadas, además de conectar 48 jonrones y ganar el premio Bate de Plata.

Desde aquella temporada, el venezolano ha mantenido una línea ofensiva constante, con cuatro campañas consecutivas superando las 70 carreras remolcadas.

A pesar del paso de los años, Salvador Pérez sigue siendo uno de los principales referentes ofensivos de los Reales y una figura histórica de la franquicia, donde acumula 15 temporadas demostrando que su capacidad para producir carreras permanece vigente.