MLB: Ronald Acuña Jr., muy cerca de igualar a César Tovar en este departamento

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Ronald Acuña Jr. continúa dejando su huella en las Grandes Ligas cada vez que está dentro del terreno y ahora tiene en la mira una marca que pertenece a una de las figuras históricas del béisbol venezolano.

El jardinero de los Bravos de Atlanta acumula 20 bases robadas durante la temporada regular 2026 y ya suma 225 estafadas en su trayectoria en MLB. La cifra coloca al venezolano de 28 años a las puertas de otro registro importante.

El pelotero de 28 años necesita apenas una base robada para alcanzar las 226 y empatar a César Tovar en el séptimo puesto entre los venezolanos con más bases estafadas en la historia de las Grandes Ligas.

Ronald Acuña Jr. Bravos de Atlanta - MLB

El escenario parece favorable para que el “Abusador” consiga el objetivo antes de que termine la campaña regular. Septiembre acaba de comenzar y todavía queda la mayor parte del último mes del calendario, lo que le brinda suficientes oportunidades para intentar completar el movimiento que lo llevaría a igualar a Tovar y hasta de superarlo.

La velocidad siempre ha sido uno de los recursos más importantes dentro del juego del ganador del MVP 2023. Su capacidad para tomar bases adicionales y convertir un sencillo o un boleto en una amenaza inmediata lo ha convertido en uno de los corredores más peligrosos del béisbol venezolano en las Grandes Ligas.

Ahora, una sola carrera puede marcar la diferencia en esta particular batalla estadística. Con 225 bases robadas, el jardinero del conjunto de Georgia está a un paso de alcanzar una cifra que lo colocaría junto a Tovar, cuyo nombre ocupa un lugar especial en la historia de los peloteros criollos que brillaron en MLB.

Finalmente, con la zafra entrando en su etapa definitiva, todo apunta a que la espera podría ser corta. Si Ronald Acuña Jr. mantiene su agresividad en las bases y encuentra las oportunidades necesarias, podría igualar muy pronto a César Tovar y continuar escribiendo su propio legado en el mejor beisbol del mundo.