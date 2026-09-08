LVBP: Prospecto de Tiburones tiene permiso de su organización para hacer su debut

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Los Tiburones de La Guaira siguen recibiendo noticias de cara al venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y tendrían asegurado el estreno de uno de sus más importantes prospectos en esta 2026/2027.

La novena "Salada" asegura que viene renovada en esta campaña y los peloteros jóvenes podrían tener mayor protagonismo; uno de ellos podría imprimir mucha velocidad, algo que es característico en el juego de La Guaira. Por lo tanto, su aporte podría ser muy importante.

El prospecto Asbel González

Este veloz prospecto se trata del jardinero Asbel González, perteneciente a la organización de Reales de Kansas City, jugando en la categoría Clase A fuerte en este 2026 y contando con una destacada actuación.

De acuerdo con la información compartida por el portal Tiburones Report, González tendría permiso para incorporarse a los litoralenses desde temprano, debido a que están conscientes de que adquirir experiencia en la LVBP le puede ayudar mucho a madurar como pelotero y así podría desarrollarse un poco más rápido.

Asbel González cuenta con 20 años y en la actual zafra, con su organización, exhibe un average de .262, producto de 112 incogibles, incluyendo nueve dobles. Además, suma 41 remolques, pero, indudablemente, sorprende con su velocidad, tras acumular 67 bases robadas. En la temporada 2025, se estafó 78 almohadillas.