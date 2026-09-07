LVBP: Este es el staff técnico de Tiburones de La Guaira para la 2026-2027

Suscríbete a nuestros canales

Ya es oficial. Los Tiburones de La Guaira cuentan con un staff técnico lleno de experiencia para afrontar la temporada 2026-2027 de la LVBP, en la cual esperan ser protagonistas de principio a fin.

Tiburones bajo el mando de Tatis

Como ya se sabía con antelación, Fernando Tatis Sr. se encargará de dirigir al grupo. La organización le confió el puesto de manager a sabiendas de que tiene la capacidad de convertir al equipo en uno altamente competitivo y cuyo primer objetivo será clasificar al Round Robin.

Parte del cuerpo técnico contará con la sabiduría de figuras conocedoras de la franquicia como Alex Cabrera y Francisco Rodríguez, mientras que José "Cafecito" Martínez tendrá su primera experiencia en la LVBP como coach.

Staff técnico de Tiburones de La Guaira para la temporada 2026-2027 de la LVBP

Fernando Tatis Sr. - manager

Alex Cabrera - coach de bateo

Francisco Rodríguez - coach de pitcheo

Rouglas Odor - coach de banca

José Martínez - asistente coach de bateo

Rigoberto Beltrán - asistente coach de pitcheo

Liu Rodríguez - coach de infield

Dennis Malavé - coach de outfield

Enrique González - coach de bullpen

Miguel González - coach de catcher

Ángel Bravo - coach

Alfonzo Mora - coordinador taxi squad

Foto: Prensa Tiburones de La Guaira

Recordemos que el conjunto escualo tendrá su debut en la zafra el 12 de octubre ante los actuales monarcas de la liga, los Navegantes del Magallanes.