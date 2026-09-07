LVBP: Este es el staff técnico de Tiburones de La Guaira para la 2026-2027

Ya es oficial. Los Tiburones de La Guaira cuentan con un staff técnico lleno de experiencia para afrontar la temporada 2026-2027 de la LVBP, en la cual esperan ser protagonistas de principio a fin.
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Tiburones bajo el mando de Tatis
Como ya se sabía con antelación, Fernando Tatis Sr. se encargará de dirigir al grupo. La organización le confió el puesto de manager a sabiendas de que tiene la capacidad de convertir al equipo en uno altamente competitivo y cuyo primer objetivo será clasificar al Round Robin.
Parte del cuerpo técnico contará con la sabiduría de figuras conocedoras de la franquicia como Alex Cabrera y Francisco Rodríguez, mientras que José "Cafecito" Martínez tendrá su primera experiencia en la LVBP como coach.
Staff técnico de Tiburones de La Guaira para la temporada 2026-2027 de la LVBP
- Fernando Tatis Sr. - manager
- Alex Cabrera - coach de bateo
- Francisco Rodríguez - coach de pitcheo
- Rouglas Odor - coach de banca
- José Martínez - asistente coach de bateo
- Rigoberto Beltrán - asistente coach de pitcheo
- Liu Rodríguez - coach de infield
- Dennis Malavé - coach de outfield
- Enrique González - coach de bullpen
- Miguel González - coach de catcher
- Ángel Bravo - coach
- Alfonzo Mora - coordinador taxi squad
Recordemos que el conjunto escualo tendrá su debut en la zafra el 12 de octubre ante los actuales monarcas de la liga, los Navegantes del Magallanes.