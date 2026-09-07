LVBP: ¡Equipazo! Este sería el lineup soñado de Leones del Caracas con todos sus grandeligas

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Los Leones del Caracas no solo es el equipo más ganador de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con 21 títulos, sino uno de los que mayor talentos tiene entre sus jugadores que hacen vida en las Grandes Ligas junto con los Navegantes del Magallanes.

Contar con uno de los esas figuras en la pelota criollo convertiría a los melenudos en una novena soñada en el invierno. De hecho, el equipo ha tenido la oportunidad de tener en sus filas a diferentes referentes de nuestro béisbol, como es el caso de Salvador Pérez, Eugenio Suárez y Gleyber Torres.

Para Leones del Caracas, recibir la participación de estas estrellas de Las Mayores les daría el poderío como principales candidatos a ganar un nuevo título en el circuito rentado. Precisamente, los capitalinos vienen temporadas grises, donde se han quedado fuera del Round Robin en las últimas dos campañas. La presencia de los mencionados jugadores podría ocasionar un impacto en la venidera edición, que arrancará el próximo 12 de octubre.

Alineación soñada de las Grandes Ligas

C Keibert Ruíz

1B Salvador Pérez

2B Gleyber Torres

SS Lenyn Sosa

3B Eugenio Suárez

RF José Rondón

CF Víctor Bericoto

RF Harold Castro

DH Moisés Ballesteros

P Keider Montero

P Robert Suárez

Además de los peloteros que actualmente se mantienen figurando en la Gran Carpa, nombres como Harold Castro y José Rondón son otros destacados que, más allá de ya no desempeño en el mejor béisbol del mundo, continúan agrandando sus estatus en ligas internacionales como en México y Corea.