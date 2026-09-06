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LVBP: Esta es la fecha de inicio del Round Robin y gran final en la temporada 2026-2027

La temporada de la pelota criolla está a la vuelta de la esquina y ya están definidas dos fechas cruciales del calendario

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Meridiano

Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 12:13 pm
LVBP: Esta es la fecha de inicio del Round Robin y gran final en la temporada 2026-2027
Foto: Cortesía
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La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ya tiene marcado en el calendario uno de los momentos más esperados por los fanáticos. La postemporada comenzará el 2 de enero, fecha en la que se pondrá en marcha el Round Robin, según palabras del presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, en exclusiva para Meridiano en la convención anual celebrada este fin de semana.

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Como es tradición en el circuito venezolano, la fase semifinal mantendrá el formato de todos contra todos. Las organizaciones clasificadas tendrán por delante una exigente carrera en la que cada victoria puede terminar siendo determinante para conseguir uno de los boletos a la serie final.

LVBP – Postemporada – Gran Final

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