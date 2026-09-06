LVBP: Este será el nuevo formato para el draft de refuerzos en la postemporada

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Este fin de semana se llevó a cabo la convención anual correspondiente a la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con la misión de acordar las directrices y una de las modificaciones se aplicó para lo que será el draft de refuerzos para los playoffs.

Varias alternativas fueron confirmadas, una de ellas la de la suma de dos importados más por equipo (8) y, para el Round Robin, también se aumentó la cuota de los refuerzos con el objetivo de aumentar aún más la competitividad del torneo.

¿Cómo será el draft de refuerzos de la temporada 2026/2027?

De acuerdo a la información de la periodista Georgeny Pérez, la mayoría de los conjuntos estuvo de acuerdo en aumentar esa cifra con una adición y tres sustituciones para lo que será el "todos contra todos". Mientras que para la Gran Final podrá agregar un pelotero más como adición.

Esto significa un refuerzo más para el Round Robin en comparación con la zafra anterior, donde fueron dos adiciones y una sustitución. Para la serie decisiva sí se mantuvo lo de una adición.

Las novenas siguen trabajando con la misión de brindar un gran espectáculo a los seguidores de la pelota criolla y se siguen afinando detalles para el prometedor torneo 2026/2027, en el cual se le rendirá homenaje a los campeones del Clásico Mundial 2026 y a las familias afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.