LVBP: ¡Eternos rivales! En esta fecha se jugará el primer duelo entre Caracas y Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está cerca de iniciar una nueva temporada y al respecto siguen emergiendo buenas nuevas. Otra de las noticias que se dio a conocer recientemente fue la de las fechas de los enfrentamientos de los "Eternos Rivales", Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes.

Durante estos días 4, 5 y 6 de septiembre se efectuó la convención anual en la que se reúnen los directivos de la Liga y todos los equipos para finiquitar detalles, y uno muy importante fue el calendario, el cual ya está definido en su totalidad, aunque no se ha publicado oficialmente.

¿Cuándo será el primer Caracas-Magallanes?

Según algunas fuentes, ya hay información relacionada con series específicas, incluyendo los enfrentamientos entre capitalinos y "Eléctricos". Por lo tanto, te mostraremos el calendario de sus enfrentamientos a continuación.

Los dos equipos con la mayor rivalidad de la LVBP se verán las caras por primera ocasión en la campaña, el próximo 24 de octubre, en el estadio Monumental de Caracas, según informó la periodista Georgeny Pérez.

Calendario completo de los enfrentamientos entre los "Eternos Rivales"