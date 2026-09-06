Campeón y subcampeón de la LVBP participarán en estos torneos internacionales

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La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) culminó formalmente su convención anual de cara a la temporada 2026-2027. Al cierre del evento, el presidente del circuito, Giuseppe Palmisano, ofreció un balance de los acuerdos alcanzados por las ocho organizaciones y confirmó los destinos internacionales que tendrán tanto el campeón como el subcampeón del torneo invernal.

Rumbo a Hermosillo y a la Serie de las Américas

El enfoque principal al término de las mesas de trabajo estuvo centrado en las competencias internacionales posteriores al certamen local. Palmisano confirmó que el equipo campeón de la LVBP representará a Venezuela en la Serie del Caribe como es de constumbre, torneo que se realizará en Hermosillo (México).

Por su parte, el subcampeón de la LVBP también tendrá participación en el exterior vistiendo la marca de la Liga de Venezuela, ya tendrá el premio de competir en la Serie de las Américas, torneo que se celebrará nuevamente en Caracas.

Calendario oficial y formato de competencia

Durante las jornadas de trabajo también quedaron definidos los lineamientos y fechas clave para el desarrollo del campeonato 2026-2027:

Inicio de la temporada regular: El grito de playball está programado para el 12 de octubre , extendiéndose hasta finales de diciembre con la previsión de juegos extra y la jornada de wildcard.

Postemporada: El 2 de enero dará inicio el Round Robin, manteniendo el formato tradicional de todos contra todos.

Gran Final: La serie decisiva por el título arrancará el 21 de enero.

Balance de la convención

Palmisano catalogó de exitosa la reunión entre directivos y representantes de las divisas, destacando el profesionalismo en las discusiones de los reglamentos. Asimismo, hizo mención a las circunstancias en que se llevó a cabo el evento en la isla, tras haber ajustado las fechas en solidaridad y apoyo a los afectados por los recientes sismos registrados en el país.