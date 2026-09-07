LVBP: Caribes de Anzoátegui define fecha de pretemporada para la 2026-27

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Caribes de Anzoátegui ya tienen fecha para comenzar su preparación de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los aborígenes saltarán a la acción como uno de los principales candidatos al título tras llegar hasta la Gran Final en la pasada edición.

La novena oriental iniciará oficialmente su pretemporada el próximo lunes 21 de septiembre, en las instalaciones del estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, donde comenzará a trabajar con miras a llegar en las mejores condiciones al inicio de la nueva campaña.

La información fue confirmada por el gerente deportivo del club, Otto Padrón, quien explicó que desde el primer día estará presente todo el cuerpo técnico encabezado por el mánager Asdrúbal Cabrera.

Desde el primer día de prácticas contaremos con la presencia del staff técnico encabezado por nuestro mánager, Asdrúbal Cabrera, acompañado por Jackson Melián como coach de banca, Jesús Hernández como coach de pitcheo, David Davalillo como coach de tercera base, René Reyes como instructor de bateo, Frank Díaz como asistente de bateo, Williams Oropeza como coach de primera base, Jean Toledo como coach de bullpen y Jesús Martínez como coach asistente”, mencionó Padrón.

Caribes arranca la temporada contra Tigres de Aragua

Padrón también resaltó la importancia de contar desde el comienzo de los entrenamientos con una cantidad importante de jugadores, algo que permitirá al equipo avanzar rápidamente en su preparación. La intención de Caribes será optimizar las condiciones físicas y deportivas de la plantilla durante las semanas previas al inicio de la temporada, mientras el cuerpo técnico comienza a evaluar las diferentes piezas que tendrá disponibles para afrontar el nuevo desafío.

Los oriéntales comenzarán oficialmente la temporada el martes 13 de octubre, cuando reciba a los Tigres de Aragua en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. El conjunto oriental espera aprovechar estas semanas de preparación para llegar a ese primer compromiso con una plantilla lista y con aspiraciones de competir por los primeros puestos del campeonato.