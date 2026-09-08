Presidente de la LVBP anuncia cuatro peloteros sancionados por dopaje

Suscríbete a nuestros canales

Bombazo dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En una entrevista realizada por el podcast "El Infield", el presidente del circuito invernal de nuestro país, Giuseppe Palmisano, dio a conocer la noticia de que cuatro peloteros dieron positivo por consumo de sustancias prohibidas en la pasada temporada 2025/26.

Además, el mandamás de la LVBP confirmó también que esta misma semana se conocerán los nombres de los jugadores que infringieron con el programa antidoping de la Liga, con sus respectivos juegos de sanción.

"Hay cuatro peloteros involucrados. Me gustaría que el propio programa lo anunciara. La junta directiva vigilará que se cumpla el protocolo, pero se apartará de lo que tiene que ver con la sanción", resaltó Palmisano.

Cabe acotar que las sanciones a los peloteros que incumplieron el programa estará a cargo del recién creado Tribunal Antidopaje, que ya está en funcionamiento y se pondrá en marcha con los jugadores que rompieron el reglamento en la pasada zafra 2025/26.