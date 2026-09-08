Ex prospecto de los Leones del Caracas encuentra una nueva oportunidad en la LVBP

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Los Leones del Caracas dejaron atrás a uno de sus antiguos prospectos, pero el jugador consiguió una nueva oportunidad para regresar a la pelota invernal. Y es que después de convertirse en una figura productiva en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), ahora afrontará un nuevo reto en la LVBP.

De Caracas a Zulia

Se trata de Harvin Mendoza, inicialista de 27 años que fue firmado por los Medias Blancas de Chicago en 2016. Tras llegar hasta Clase-A+ y disputar su última temporada en Ligas Menores en 2022, encontró protagonismo en la pelota de verano venezolana.

Mendoza acumula cuatro temporadas en la LMBP y presenta una línea ofensiva de .351/.440/.500, con 53 extrabases y .940 de OPS en 157 encuentros. Además, se convirtió en el primer bateador de los Líderes de Miranda en completar la escalera en un juego.

En la temporada más reciente, bateó para .315/.400/.452, con cuatro jonrones y 36 carreras anotadas en 49 compromisos.

Ahora, según información de El Emergente, Mendoza tendrá la posibilidad de regresar a la LVBP con las Águilas del Zulia, organización que aseguró sus servicios semanas atrás y con la que espera presentarse en la pretemporada.

El movimiento representa una nueva oportunidad después de que los Leones del Caracas lo dejaran en libertad antes de la temporada 2024-2025. Su única participación con los melenudos se produjo en la campaña 2023-2024, cuando apenas consumió cinco turnos y conectó un imparable.