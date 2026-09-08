LVBP: Leones le rinde homenaje a la leyenda Antonio Armas

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Los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional continúan los preparativos para el venidero campeonato 2026/2027, incluyendo los Leones del Caracas, quienes recibieron una visita sumamente especial recientemente.

Se trata del legendario Antonio (Tony) Armas, una figura emblemática dentro de esta organización y de toda la Liga; por ende, la novena "Melenunda" lo invitó a conocer el imponente estadio Monumental Simón Bolívar.

Antonio Armas recorre el Monumental

Durante su visita, Armas observó varios recuadros de peloteros que son parte de la historia de esta novena, incluyendo un par de él, con su recordado número 20, que fue retirado para que su huella quedara plasmada como un recuerdo eterno en toda la afición capitalina.

Armas también recibió un detalle por parte de los "Melenudos", tras recibir un par de camisas originales del equipo: una del City Connect, la cual le gustó bastante, de acuerdo a su expresión, y la clásica que no pasa de moda, porque ya es un símbolo de ese equipo. "Para mí es un orgullo llevar (lucir) esta camiseta", destacó, haciendo alusión al parecido con la de los Yankees de Nueva York en la MLB.

El exjardinero disputó 20 zafras en Venezuela, 18 de ellas vistiendo el uniforme del Caracas, obteniendo el Novato del Año (1972/73) y siendo parte de una era gloriosa de esta novena.

Armas fue campeón con Leones en ocho ocasiones y, además, en Grandes Ligas consumió más de 5,000 turnos, divididos en cuatro organizaciones. Armas es sinónimo de motivación, disciplina y respeto en la LVBP.