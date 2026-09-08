Los Dodgers priorizan el bateo: Dave Roberts frena el rol de lanzador de Shohei Ohtani

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La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, parece haber realizado su último lanzamiento de la temporada 2026. Priorizando su salud y el éxito colectivo, el cuerpo técnico decidió frenar su faceta de pitcheo para que enfoque sus energías exclusivamente en recuperar su letal poder ofensivo.

Un alto en el montículo

Aunque el japonés regresó a la alineación este lunes contra los Rojos de Cincinnati tras cuatro juegos de ausencia, su rol será limitado. Dave Roberts, mánager del equipo, confirmó antes del encuentro que el jugador de 32 años no está realizando ninguna sesión de pitcheo.

"No tenemos un plazo fijo para saber cuándo volverá a lanzar", confesó el estratega a la cadena SportsNet LA. Roberts explicó que apartaron los lanzamientos para que Ohtani se concentre de lleno en batear, correr y mantenerse en óptimas condiciones físicas.

Ante la insistencia de la prensa sobre si la temporada del astro como lanzador había terminado definitivamente, el mánager prefirió mantener cierta cautela. "Prefiero no decir que ha terminado", señaló, dejando una pequeña ventana abierta, aunque el panorama luce bastante complicado para el japonés.

El desgaste físico y la caída ofensiva

La espectacular campaña del cuatro veces Jugador Más Valioso se ha visto empañada recientemente por diversas molestias físicas. Ohtani no ha iniciado un juego en la lomita desde el pasado 1 de julio, lidiando constantemente con persistentes dolores en la rodilla y el bíceps.

Aunque estas lesiones no lo habían sacado de la caja de bateo, su rendimiento ofensivo ha caído drásticamente en las últimas semanas. Desde el 18 de agosto, atraviesa un bache evidente, registrando un bajo promedio de .137, con un solo cuadrangular y 20 ponches en 62 apariciones.

El descanso como medicina

La crisis deportiva tocó fondo el pasado miércoles, cuando Ohtani sufrió un "sombrero dorado" al poncharse cuatro veces en un mismo juego. Ese día, el dolor en el cuello y el bíceps encendió las alarmas, obligándolo a perderse los últimos cuatro compromisos de la franquicia californiana.

Afortunadamente, el temor de enviarlo a la lista de lesionados se disipó cuando el jugador aseguró sentirse mucho mejor tras el reposo. Este lunes, el bateador designado retomó su lugar como primer bate, buscando sacudirse la mala racha y aportar nuevamente al marcador del equipo angelino.

Una decisión por el bien colectivo

Roberts confía en que este receso, sumado a la liberación de la carga mental y física que exige el pitcheo, reviva el bate de su estrella. Si ceder la mitad de sus responsabilidades es el precio a pagar para ganar el campeonato, el equipo está dispuesto a asumirlo sin dudarlo.

"Creo que se trata de lo que es mejor para el equipo en primer lugar, y luego para él", reflexionó el experimentado mánager. Aunque reconoce que a Ohtani le apasiona dominar en ambas facetas del juego, Roberts concluyó tajantemente: "Ahora mismo, simplemente no tiene sentido".