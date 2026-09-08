El capitán vuelve al diamante: Nueva York recupera a Aaron Judge ante Colorado

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Tras más de tres meses de angustia para los aficionados neoyorquinos, el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana está de vuelta en el diamante. Los Yankees de Nueva York activaron oficialmente a su capitán, Aaron Judge, recuperando así a la pieza central de su ofensiva.

El regreso del "Juez"

La gerencia neoyorquina activó este lunes a Judge de la lista de lesionados de 60 días. El estelar pelotero se había mantenido alejado de los terrenos de juego debido a una dolorosa fractura por estrés en una costilla.

Se espera que el capitán haga sentir su presencia de inmediato en el Bronx. Judge estaría en la alineación titular, ya sea patrullando el jardín derecho o como bateador designado, para el inicio de la serie de este martes frente a los Rockies de Colorado.

Jugando con dolor

El último encuentro disputado por el toletero fue el pasado 31 de mayo ante los Athletics. En aquel compromiso, bateó de 1-4 antes de verse obligado a abandonar el diamante al finalizar la séptima entrada, evidenciando graves molestias físicas.

Apenas cuatro días después de ese juego, fue ingresado oficialmente a la lista de lesionados. Posteriormente, el propio jugador confesó una dura realidad: había estado jugando con la lesión durante más de un mes antes de ser apartado del equipo.

Números de peso

La fractura truncó momentáneamente lo que se perfilaba como otra campaña histórica para el líder del equipo. Antes de detener su actividad, Judge había disputado 59 encuentros en los que dejó claro por qué es uno de los bates más temidos.

Hasta ese momento, registró una línea ofensiva de .248/.375/.533. Además, el poderoso bateador ya acumulaba 17 cuadrangulares, 38 carreras impulsadas, 42 bases por bolas negociadas y cinco bases robadas, siendo vital para el esquema del mánager Aaron Boone.

Movimientos en el roster

El esperado retorno de una figura de este calibre siempre exige ajustes logísticos en la plantilla. Para abrirle un cupo a Judge en el codiciado roster de 40 jugadores, la gerencia de Nueva York tuvo que tomar decisiones difíciles.

El equipo designó para asignación al lanzador derecho Chase Hampton. Con este movimiento, los Yankees apuestan todo a que la reincorporación de su máxima figura sea la chispa definitiva para asegurar una exitosa travesía hacia la postemporada.