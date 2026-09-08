LVBP: Tigres de Aragua suma su cuarto importado para la 2026-2027

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Los Tigres de Aragua continúan ajustando sus piezas para la próxima temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La gerencia del conjunto aragüeño hizo oficial la incorporación del lanzador dominicano Junior Cerda, quien ocupará el cuarto cupo de importado en la nómina bengalí. Se trata de la primera experiencia del diestro en el circuito venezolano, donde buscará aportar solvencia al cuerpo de relevistas.

Solidez desde el bullpen para la causa felina

Con 26 años de edad, Cerda llega a la LVBP tras completar una actuación destacada en el béisbol independiente de Estados Unidos. El diestro defendió los colores de los Evansville Otters en la Frontier League, circuito asociado a las Grandes Ligas como MLB Partner League, escenario donde logró establecerse como una de las figuras más fiables en los tramos finales de los encuentros.

Experiencia reciente en la Frontier League

Durante su paso por los Evansville Otters, el lanzador caribeño demostró capacidad de resolución en situaciones de alta presión. Cerda acumuló 21 partidos salvados a lo largo de la contienda, cifra que lo posicionó entre los relevistas más efectivos del torneo. En total, trabajó durante 48 entradas y un tercio sobre el montículo, dejando un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.35.

El dominio del dominicano también se reflejó en su capacidad para abanicar rivales. Registró 57 ponches durante su actuación en territorio estadounidense, manteniendo un control constante sobre los bateadores contrarios. Estos registros convencieron a la directiva de Maracay para otorgarle la responsabilidad de integrarse al cuerpo de pitcheo en la venidera zafra.

Un refuerzo clave para las aspiraciones bengalíes

La llegada de Cerda responde a la necesidad de fortalecer el relevo tardío de los Tigres de Aragua, un aspecto determinante para asegurar victorias en el beisbol invernal. La gerencia mantiene la estructuración de la nómina extranjera con el objetivo de armar un grupo competitivo desde el primer día de campeonato. El dominicano se une a la lista de importados confirmados por la organización para la contienda que iniciará el 12 de octubre.