LVBP: Leandro Cedeño sueña con volver a Valencia, pero uniformado con Leones (Exclusiva)

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Leandro Cedeño es una de las grandes figuras de los Leones del Caracas de cara a la temporada 2026/27, pero en la 2025/26, de manera inesperada, termino siendo una de las estrellas de los Navegantes del Magallanes, equipo al que reforzó durante la postemporada.

En efecto, el oriundo de Guatire se ganó el cariño de la afición filibustera con una actuación inolvidable. En el Round Robin, bateó para .317 de promedio, con .867 de OPS, tres jonrones y 15 carreras impulsadas; posteriormente, en la Gran Final, tuvo .318 de average, 1.403 de OPS, cuatro cuadrangulares y 14 empujadas, para alzarse como el MVP.

Sin embargo, a pesar de dejar maravillada a la afición magallanera, Leandro Cedeño tiene un objetivo claro en esta zafra: darle un título a sus Leones del Caracas. Además, en una conversación exclusiva con Meridiano, el toletero dejó en claro que espera con ansias los duelos ante "La Nave".

Leandro Cedeño quiere medirse al Magallanes

Y es que, luego de su gran actuación en la Final ante Caribes de Anzoátegui con el uniforme del Magallanes, Leandro Cedeño no solo se ganó el cariño de la afición eléctrica, sino que también pasó a formar parte, de manera constante, de rumores de cambio. Pese a esto, el slugger tiene sus ideas claras.

"Sigo siendo caraquista, ese sentimiento es de por vida. Fue bien bonito jugar con Magallanes, no lo puedo negar, pero estoy emocionado por lo que viene", resaltó Cedeño, quien no esconde la felicidad que siente al mantenerse con los Leones del Caracas.

Además, Leandro Cedeño también confesó que sueña con el primer duelo entre los Eternos Rivales en Valencia, lugar en el que fue ovacionado en enero, pero en donde ahora intentará darle el triunfo al equipo visitante. "¡Ese primer Caracas vs Magallanes en Valencia lo he soñado! Esperemos que las cosas salgan como queremos y que podamos salir victoriosos nosotros".