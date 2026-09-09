Fallece expresidente de la LVBP Carlos Larrazábal

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La Liga Venezolana de Beisbol Profesional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Larrazábal, quien fuera el vigésimo quinto presidente de la institución. El exvicealmirante, nacido en 1938, partió a los 88 años dejando un legado administrativo y estructural determinante en el desarrollo del circuito invernal.

Larrazábal estuvo al frente del despacho ejecutivo entre los años 1991 y 1993, un período caracterizado por transformaciones profundas en la organización del torneo local. Su liderazgo institucional permitió consolidar proyectos de modernización operativa que respondieron a las crecientes exigencias deportivas del país.

Un mandato marcado por la llegada de nuevas franquicias

El hito más relevante durante la gestión de Carlos Larrazábal fue la ejecución de la segunda expansión en la historia de la LVBP. Bajo su dirección, el torneo dio la bienvenida oficial a Caribes de Anzoátegui (inicialmente Caribes de Oriente) y a Petroleros de Cabimas. Esta incorporación permitió llevar el beisbol profesional a regiones claves del oriente y occidente venezolano.

La inclusión de estas franquicias modificó el formato de competencia y la dinámica geográfica de la liga, abriendo espacios para el desarrollo de nuevos talentos e incrementando la presencia del circuito en todo el territorio nacional. La visión directiva de Larrazábal sentó las bases de la estructura organizativa que rige al torneo en la actualidad.

A través de un comunicado oficial, la Junta Directiva de la LVBP, su personal administrativo y operativo, en conjunto con las ocho divisas que integran el circuito, manifestaron su dolor por la pérdida del exdirectivo.

"La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, su personal administrativo y operativo, conjuntamente con los ocho equipos miembros, lamentan profundamente el sensible fallecimiento del exvicealmirante Carlos Larrazábal, 25.º presidente de nuestra institución. Hacemos llegar nuestras más sinceras palabras de condolencia a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento", expresó el organismo.