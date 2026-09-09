LVBP: ¿Quién es el jugador de Magallanes con más hits frente a Leones en las últimas 20 zafras?

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Falta poco más de un mes para comenzar la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y revivir una de las rivalidades más llamativas de toda la región caribeña: Leones del Caracas contra Navegantes del Magallanes.

Estas dos novenas son capaces de llenar un estadio sin importar su capacidad y la intensidad en las últimas décadas ha venido en incremento con varios protagonistas. Uno de ellos es Ronny Cedeño, quien fue uno de los villanos más odiados por los "Melenudos", debido a que fueron sus víctimas durante mucho tiempo.

¿Quién es el pelotero con más hits contra Leones en las últimas 20 temporadas?

El exgrandeliga participó durante seis campañas con los "Eléctricos" y eso le bastó para convertirse en el pelotero con más incogibles frente a Leones desde el 2006.

Cedeño conectó 57 imparables en 47 desafíos frente a los capitalinos, distribuidos en: 49 sencillos, siete dobles y un triple. Además, remolcó 15 anotaciones y anotó en 32 oportunidades; una prueba de todo lo que pudo batear frente a los "eternos rivales" de la "Nave Turca".

A Ronny le siguen Mario Lisson y Adonis García, otros dos peloteros que le veían la pelota "clarita" a los brazos "meleneudos"; acumulan 54 y 53 hits, respectivamente.

¿Cuándo será el primer duelo entre los "eternos rivales"?

En la temporada anterior, Magallanes le ganó la serie particular 5-3 a Leones, dominando todavía la serie de por vida. En el venidero torneo se verán las caras nuevamente en ocho ocasiones y el primer enfrentamiento será el 24 de octubre en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Calendario completo de los enfrentamientos entre los "Eternos Rivales"